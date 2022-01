Kravčenoka kopā ar austrālieti Bellu iekļūst "King of the Court" finālā

Raunda beigās Latvijas/Austrālijas duets ar pieciem punktiem ierindojās trešajā vietā. Pirmo vietu ieņēma Vācijas pāris Sandra Itlingere un Izabela Šneidere. Savukārt no sacensībām izstājās pēdējo vietu ieņēmušais Itālijas duets Marta Menegati/Valentina Gotardi.

Šoreiz labāko rezultātu ar deviņiem punktiem sasniedza Norvēģijas duets Suniva Helanna-Hansena/Emīlije Olimstada, bet no cīņas izstājās pēdējās vietas ieguvējas japānietes Miki Išī un Sajaka Mizoe.

Arī Mihails Samoilovs duetā ar slovēni Nejcu Zemļaku ceturtdien iekļuva "King of the Court" pusfinālā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.