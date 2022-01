Kravčenoka/Bella izcīna trešo vietu "King of the Court" finālā

Kravčenoka un Bella fināla pirmajā kārtā sakrāja piecus punktus, dalot trešo vietu. Lielāko punktu summu - astoņus punktus - sakrāja vācu duets Sandra Itlingere un Izabela Šneidere, bet no sacensībām izstājās čehu duets Marie Sāra Štohlova/Barbora Hermannova.

No cīņas izstājās ceturto vietu ieņēmušais duets Šantala Laborere (Vācija)/Gerda Grudzinskaite (Lietuva), kas guva divus punktus.

Jau ziņots, ka arī Latvijas pludmales volejbolists Mihails Samoilovs duetā ar slovēni Nejcu Zemļaku ceturtdien iekļuva "King of the Court" pusfinālā, bet piektdien neiekļuva finālā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.