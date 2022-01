Bendika sprintā Rūpoldingā ieņem 50. pozīciju

Arī Sanita Buliņa katrā ugunslīnijā neaizvēra pa mērķim, sportistei uzvarētājai zaudējot divas minūtes un 41,7 sekundes, bet līdz dalībai iedzīšanā pietrūka vairāk nekā 20 sekunžu. Viņas dvīņumāsa Sandra kļūdījās divreiz pirmajā šaušanā, bet otrajā aizvēra visus mērķus, finišā no Ēberjas atpaliekot vairāk nekā četras minūtes. Piedalījās 111 biatlonistes.

Sanita Buliņa no piecām sacensībām sprintā visaugstāk bija Estešundā, kur vienā no posmiem ieņēma 73. vietu. Tas gan ir tālu no viņas pērn izcīnītās 32. pozīcijas šajā pašā trasē. Sandra iepriekšējā posmā debitēja Pasaules kausā un sprintā guva 94. pozīciju.