Treneris Raimonds Feldmanis par pievēršanos 3x3 basketbolam: “Apetīte aug ēdot!”

Taujāts par to, vai viņam bija kādas šaubas, pārejot no klasiskā basketbola uz 3x3, Raimonds Feldmanis norāda, ka šaubas bija: "Sākums man bija tāds hobija līmenī, kad puiši mani uzrunāja paralēli pieci pret pieci basketbolā, viņiem palīdzēju. Var teikt – apetīte aug ēdot. Kad jau mēs sapratām to, ka mēs varam tikt uz olimpiādi vai uzvarēt olimpiādē, tad tas tā kā viss izkristalizējās."

Viens no sarežģītākajiem olimpiādes brīžiem 3x3 komandai bija divi zaudējumi pēc kārtas, kas pārliecību varēja sašķobīt, taču tomēr nē. Feldmanis atzīst, ka tas nebija labākais moments, taču sportā ir šādas situācijas: "Tas man liekas ir viens no dzinuļiem, vai kāpēc mēs sportojam, ne vienmēr ir augšā. Tas arī mums izaicinājums – gan puišiem izaicinājums, gan man kā trenerim – pacelt to, ieslēgt uguntiņu, parādīt mērķi, iziet no tās situācijas, no mentālās cīņas. Man liekas, ka mums tas izdevās."