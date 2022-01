Pekinas olimpiskajās spēlēs Latviju varētu pārstāvēt 56 sportisti

No tiem 25 būs Latvijas hokeja izlases spēlētāji un 31 individuālo sporta veidu pārstāvis. No individuālu sporta veidu pārstāvjiem vairāk nekā pusei jeb 17 šīs būs pirmās olimpiskās spēles. Komandas vidējais vecums ir apmēram 25 gadi, un tā būs viena no Latvijas jaunākajām sportistu delegācijām ziemas olimpiskajās spēlēs.