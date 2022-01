Mackeviča gandarīta par būtisku kāpumu skvoša reitingā un pārceļas uz ASV

Nepilna gada laikā šis ir kāpums par 13 vietām, kas, tuvojoties reitinga augšgalam, ir liels sasniegums. Kopumā PSA sieviešu reitingā ir 352 spēlētājas. "Ambīcijas ar to nav mazinājušās, tuvākajā laikā tēmēju uz top 40," apņēmības pilna ir Ineta Mackeviča.

Latvijas sportistei pērn izdevies iespraukties to spēlētāju vidū, kas regulāri tiek uz Platīna turnīriem (pasaules tūres turnīri ar augstāko balvu fondu - sākot no 165 000 ASV dolāriem ar 48 spēlētāju ierobežojumu), kur arī var iegūt vairāk reitinga punktus. Diemžēl pirmais šā gada platīna turnīrs ASV, Ņujorkā, kurā Ineta Mackeviča plānoja piedalīties, no janvāra vidus pārcelts uz maiju. Arī februāra sākumā paredzētais bronzas līmeņa (24 spēlētāji, 45-47,5 tūkstoši USD balvu fonds) turnīrs Ņujorkā ir pārcelts.