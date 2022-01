Latvijas biatloniste Bendika olimpiskajās spēlēs varēs startēt arī distanču slēpošanā

Tas viss radīja pārliecību, ka Baiba pie veiksmīga starta biatlonā, neizvēlēsies startēt distanču slēpošanas stafetēs, jo nākamajā dienā viņai būtu nākamais starts biatlonā. Līdz ar to, LSF valde izvēlējās komandas sastāvā iekļaut no atlases ranga nākamo sportisti, kura ir paudusi stingru gatavību startēt gan stafetē, gan vēl citās disciplīnās.

18. janvāra vakarā LSF valde saņēma informāciju, ka pēc starptautisko kvotu pārdales Latvijai ir piešķirta piektā kvota sieviešu komandai. LSF valdes sanāksmē tika apsvērtas divas kandidātes - Baiba Bendika un Annija Keita Sabule. Tā kā no vienas valsts olimpiskajās spēlēs vienā disciplīnā var startēt tikai četras valsts pārstāves un līdz šim komandā iekļautās sportistes aizpilda sekojošas disciplīnas - sprints F, vidējā distance C, stafete, komandu sprints C, tajā skaitā Baiba Bendika atlases rangā uzrādīja labāku rezultātu, LSF valde apstiprināja dalībai distanču slēpošanas komandā Baibu Bendiku, kas dos viņai iespēju startēt 30 km disciplīnā, skiatlonā un arī stafetes komandā, ja būs tāda nepieciešamība.