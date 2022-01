LOK aicina LSF atkārtoti izskatīt jautājumu par otrās olimpiskās ceļazīmes aizpildīšanu

LOK valdei ir uzdots, nosakot otrās dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem, Latvijas olimpiskās delegācijas ietvaros vadīties no LSF pieņemtā lēmuma.

Puida skaidroja kvotas īpašnieka maiņu ar to, ka Bikšem kvota nav piešķirta par nepatiesu ziņu sniegšanu presē un federācijas tēla graušanu. Slēpotāja komandai ar LSF nav labas attiecības, un, kā šonedēļ ziņoja laikraksts "Latvijas Avīze", par pēdējām domstarpībām finanšu jautājumos sportista tēvs un treneris Zintis Bikše konsultējies policijā.

Strīds esot par to, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu, lai gan Madonas pašvaldība pārskaitījusi LSF četrus tūkstošus eiro par četriem tās sportistiem, no kuriem katram pienākas pa tūkstotim. Savukārt Puida laikrakstam norādīja, ka nauda esot pieejama un citiem mērķiem netiek tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasījis naudu avansā, ne atskaitījies par izdevumiem.