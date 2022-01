"Sharks" bez Balcera piedzīvo sakāvi NHL mačā

Pēc tam, kad Džeimss Reimers atvairīja deviņus no 13 metieniem viņu "Sharks" vārtos nomainīja Edins Hils, kurš turpmākajā mača gaitā tika galā ar 15 no 18 raidījumiem. Otrā laukuma galā Braiens Eliots atvairīja 27 no 28 metieniem.