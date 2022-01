Bertāns ar Pasečņiku kopā gūst 34 punktus ACB spēlē

Bertāns spēlēja 26 minūtes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, trīs no 11 tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-6) un tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.