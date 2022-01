Hokejistu izredzes Pekinā un kas būs olimpiskā turnīra favorīti?

"Par galvenajiem favorītiem pie esošajiem komandu sastāviem var uzskatīt Krievijas Olimpiskās komitejas izlasi, kura ir sapulcējusi visnotaļ spēcīgu vienību no KHL. Augstu tiek vērtētas arī Somijas un Zviedrijas, kā arī Kanādas cerības uz zelta godalgām. Atšķirībā no ASV, kas uz olimpiādi ved izlasi, kura pārsvarā sastāv no gados jauniem NCAA (Nacionālā koledžu sporta asociācija) spēlētājiem, kanādieši ir sapulcējuši KHL, dažādu Eiropas līgu spēlētājus, kā arī pāris pieredzējušus veterānus, no kuriem spilgtākais ir vēl nesen NHL spēlējušais Ēriks Stāls. Nedaudz zemāk tiek vērtētas čehu izredzes, bet