Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Atkal trāpīts "desmitniekā"

Pagājušajā sezonā vēlējuma izteiksmē un FK "Liepāja" kontekstā rakstīju, ka gribētos, lai 2022. gada virslīgas čempionātā par titulu spēkojas nevis trīs, bet četras komandas. Pastāv liela varbūtība, ka tā notiks, jo Liepājas komandā bez jau minētajiem Savaļnieka un Villelas ir iekļāvies arī viens no 2019. un 2020. gada virslīgas labākajiem spēlētājiem Jūrmalas "Spartaka" rindās serbs Nemanja Belakovičs un atgriežas argentīniešu balsts pussargs Leonels Strumia, kurš savulaik Liepājas komandā aizvadīja piecas sezonas, vienreiz kļuva par čempionu un vienreiz ieguva Latvijas kausu. Klāt ir centra aizsargs no Urugvajas Martins Mata, kuram tā būs pirmā pieredze Eiropā, no īres Daugavpils komandā atgriežas nigēriešu aizsargs Dele Israels. Nebūs komandā baltkrievu Jevgeņija Berjozkina, Oļega Veretilo un Dmitrija Bagas, nebūs serba Milana Joksimoviča, nebūs uzbrucēja Dāvja Ikaunieka, karjeru beidzis Kristians Toress, izskatās, ka nebūs viena no komandas leģionāriem-ilgdzīvotājiem Seidinas Keitā un Ingara Stugļa, tā ka veidojas citādāka komanda.

Svarīgi, ka FK "Liepāja" galvenā trenera amatā paliek serbs Ņebojša Vignjevičs, kura vadībā liepājnieki aizvadīja labu pagājušās sezonas otro daļu. Tagad komanda tiek veidota un gatavota sezonai Vignjeviča vadībā un tas tikai palielina interesi par to. Serbam ir ieradies interesants palīgs - tikai 40 gadus vecais treneris no Baltkrievijas Kirils Alševskis. 2020. gadā viņa vadībā BATE ieguva Baltkrievijas kausu un ieņēma otro vietu Baltkrievijas čempionātā, viņš ir jaunākais treneris Minskas "Dinamo" un BATE komandu vēsturē un tiek uzskatīts par vienu no talantīgākajiem jaunajiem baltkrievu trenerim (Kirila onkulis bija Anatolijs Kapskis - cilvēks, kurš izveidoja Borisovas BATE par komandu, ka ne tikai regulāri uzvar Baltkrievijā, bet arī piecas reizes spēlēja Čempionu līgas grupu turnīrā un četras reizes UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā).

No favorītiem pagaidām "klusāks" ir "Valmiera FK" (no FK "Metta" atgriežas uzbrucējs Kristers Lūsiņš, prom esot Teišeira, Zadems, Diops, Žeļizko, Aleksandrovs...), arī Jūrmalas "Spartaks" ar lielām aktivitātēm vēl neizceļas (no īres atgriežas horvāts Tins Vukmaničs, kurš 2019. gada sezonā 17 spēlēs guva 5 vārtus un trīs reizes rezultatīvi piespēlēja, no "Orebro" atgriežas Fraidejs, no Oulu komandas - Sergejs Jerjomenko un Opara, no Moldovas - Anatolijs Prepelice, no Šveices - Mārcis Ošs, bet no "Super Vova" - Jānis Krautmanis, taču tas nenozīmē, ka viņi visi jaunajā sezonā būs "Spartaka" rindās), nav lielu aktivitāšu (vismaz publisku) arī citās komandās (jaunpienācēja FK "Auda" rindas pastiprinās pieredzējušais centra pussargs Oļegs Laizāns), taču tas ir tikai tuvākā laika jautājums.