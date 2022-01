Latvijas čempionvienība RFS: Ņemot vērā avārijas nopietnību, komandai ir ļoti paveicies

"Sestdienas naktī, atgriežoties no pārbaudes spēles Somijas galvaspilsētā Helsinkos, RFS futbola kluba autobuss iekļuva ceļu satiksmes negadījumā. Aptuveni 40 kilometrus no Rīgas autobuss piedzīvoja frontālo sadursmi ar vieglo automašīnu, kura izbrauca pretējā joslā. Lai gan ātrums slikto laikapstākļu dēļ nebija liels, izvairīties no sadursmes nebija nekādu iespēju. Pēc trieciena autobuss nobrauca no ceļa un iegāzās grāvī," ziņo RFS.