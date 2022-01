Ostapenko un Sevastova uzlabo pozīcijas WTA rangā

Ostapenko no 27.vietas pakāpusies un 25.pozīciju, kamēr Sevastova no 71.ailītes tikusi uz 65.vietu.

WTA ranga līderes godu saglabā Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka. No ceturtās uz trešo vietu pakāpusies čehiete Barbora Krejčikova, bet no devītās pozīcijas uz ceturto ailīti spējusi tikt Iga Švjonteka no Polijas. Savu piekto vietu rangā saglabājusi čehiete Karolīna Plīškova, sestā joprojām ir Paula Badosa no Spānijas, trīs vietas zaudējusi un uz septīto pozīciju noslīdējusi spāniete Garvinje Mugurusa, astotā joprojām rangā ir grieķiete Marija Sakari, bet devītā rangā tagad ir igauniete Anete Kontaveita, kas zaudējusi divas vietas.