Foto ⟩ Aparjods abos treniņbraucienos Pekinā uzrāda otro ātrāko laiku

B grupas trešajā treniņbraucienā Aparjods finišēja pēc 58,297 sekundēm, par 0,289 sekundēm atpaliekot no līdera itāļa Dominika Fišnallera.

Pirmajā braucienā Dārznieks par 0,63 sekundēm atpalika no līdera itāļa Fišnallera un ieņēma astoto vietu. Devītajā vietā ierindojās Aparjods, no līdera atpaliekot par 0,666 sekundēm, bet Bērziņš bija vienīgais no 18 grupā startējušajiem sportistiem, kas nefinišēja.