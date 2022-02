Foto un video ⟩ Latvieši izbūvējuši iespaidīgu sniega Ķīnas mūri Pekinas olimpiskajām spēlēm

"Ik rītu septiņos no rīta kāpām privātajā autobusā, kurš mūs aizveda uz kūrortu. Piecos vakarā beidzām darbu uz kalna, un sešos vakarā mūs aizveda atpakaļ tieši pie naktsmītnēm," skaidro Jansons.

Laikapstākļi "Secret Garden" kūrortā līdz šim bijuši diezgan drēgni. Sniegs kūrortā (4 stundu braucienā no Pekinas) praktiski nekad nesnieg. Pa dienu, darbam ritot, spīd saule un vidējā gaisa temperatūra svārstās ap -17 grādiem pēc Celsija, bet stiprā vēja dēļ gaisa temperatūra pēc sajūtām līdzinās -28 grādiem pēc Celsija.

"Ir sirreāla sajūta būt pašā epicentrā, zinot, ka tavu darbu vēros simtiem miljonu cilvēku. Tādēļ arī ļoti centāmies, lai sniega trases būtu ne tikai braucējiem izaicinošas, bet arī vizuāli baudāmas. Treniņi jau ir sākušies, nevaram vien sagaidīt sacensību dienas, un ticam, ka tieši slopestyle disciplīna būs skaistākā no visām, jo tā ir viena no retajām freestyle disciplīnām, kas ir minimāli reglamentēta, līdz ar to ar dizainu iespējams izpausties," sacīja Jansons.