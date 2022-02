Silovs: Ledus izskatās ātrs, bet patiesībā tāds nav

"Man nepatīk to visu laiku atgādināt, bet, ja man pagājušā sezona nebūtu beigusies ar ļoti smagu traumu, tad es būtu pavisam citā vietā. Tas, kā esmu ticis līdz šejienei, man ir bijis liels pārbaudījums. Vēlme un griba ir, bet jārēķinās ar realitāti. Neesmu pārcilvēks. Zinu, ka vienam itāļu sportistam pēc līdzīgas traumas vajadzēja četrus gadus, lai atgrieztos. Negribētu sev uzlikt kādu spiedienu, jo saprotu, kam esmu gājis cauri," skaidroja sportists.

"Man nekad mūžā nebija bijuši tādi amerikāņu kalniņi, kā šajā kvalifikācijas periodā. Sezonas pēdējā slidojumā nezinu no kurienes dabūju tādu rezultātu. Pats neticēju, ka tādu rezultātu izslidoju. Tiešām pēc finiša biju pilnīgi sausiņš, pilnīgi tukšs. Tikai tad sapratu, ka esmu izpildījis kvalifikāciju. Pēc tā izmisuma un visa pieredzētā bija tāds atvieglojums un eiforija. Vēlāk uzzināju, ka esmu ielikts tikai rezervistos. Visa šī sezona ir uz tādas robežas. Ir bijuši visādi pārbaudījumi šajā sezonā, tāpēc pārāk daudz nesapriecājos," stāstīja Silovs.

"Slidoju bez aiztures, bet pieļauju, ka tam ir sekas, piemēram, līdzīgā situācijā uzvestos citādāk. Taču olimpiskajās spēlēs piesardzība neglābs, šeit esmu atbrauca izdarīt tik daudz, cik spēju," par to, vai gūtā trauma liek slidot piesardzīgāk, sacīja Silovs.

Latvijas ātrslidotājs ir daudz publiski runājis par drošību sacensību laikā, taču, lai gan ir uzlabojumi, no līdzīgām traumām pagaidām nav iespējas izvairīties.

"Riski tikpat kā palikuši tādi paši. Nav nekas ieviests, lai izvairītos no tādām situācijām, kurā es nonācu, tam pašam sāncensim veicot vienu un to pašu manevru. Jā, potītes jānosedz tā, lai nevarētu sagriezties, taču joprojām no tā nevar izvairīties," atzina Silovs.