Video ⟩ Timmam karjeras rezultatīvākā spēle NBA G līgā

Timma laukumā pavadīja 30 minūtes, no spēles metot ar 50% trāpīgumu. Viņš realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un piecus no desmit tālmetieniem. Tāpat Timmas kontā sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārķerta bumba, trīs kļūdas, divas personiskās piezīmes un +/- rādītājs +1.