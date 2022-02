Favorīte Ledecka un Karls Pekinā triumfē snovborda paralēlajā milzu slalomā

Karls trases augšdaļā pieļāva kļūdu un no slovēņa atpalika teju par sekundi, tomēr turpināja cīnīties, līdz sagaidīja arī Mastņaka kļūdu distances beigās un izcīnīja uzvaru, esot ātrāks par 0,82 sekundēm.

Bronzas godalgu vīriešu konkurencē izcīnīja Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) pārstāvis Viktors Vailds, kurš cīņā par trešo vietu uzvarēja nefinišējušo itālieti Rolandu Fišnalleru. Savukārt dāmām trešā vieta tika slovēnietei Glorijai Kotņikai, kura "mazajā finālā" pārspēja nefinišējušo Mišeli Dekeri no Nīderlandes.

Pirms četriem gadiem sudrabu dāmām paralēlajā milzu slalomā snovbordā izcīnīja Selīna Jērga no Vācijas, bet bronzas godalgu nopelnīja viņas tautiete Ramona Terēze Hofmeistere. Savukārt vīriešu sacensībās zeltu izcīnīja Nevins Galmarīni no Šveices, sudrabs tika Lī Sango no Dienvidkorejas, bet bronzas medaļu ieguva Slovēnijas snovbordists Žans Koširs.