Zviedrijas uzbrucējs Krīgers: Rītdiena daudz ko parādīs

"Sagaidām, ka varēsim spēlēt ļoti ātru un ciešu spēli. To pašu domājam sagaidīt no pretiniekiem - viņi būs gatavi. Visi ar atpūtušies. Būs interesanti redzēt, kādā formā esam. Spēlējot Šveicē, esmu redzējis, ka no Latvijas tur ir daži ātri un meistarīgi hokejisti, kuri labi spēlē ar ripu. Arī vārtsargi ir labi, divi no Zviedrijas līgas un viens no Šveices čempionāta. Būs labs pārbaudījums mums," stāstīja Krīgers, kurš pēdējās trīs sezonas pārstāv Šveices klubu Cīrihes "Lions".