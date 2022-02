Ziemeļu divcīņnieks Vinogradovs pēc tramplīnlēkšanas ieņem 43. vietu

19 gadus vecais Vinogradovs tramplīnlēkšanā no normālā tramplīna uzrādīja rezultātu 72 metri un tika pie 55 punktiem, kas deva 43. vietu 45 sportistu konkurencē.

Sacensībām bija pieteikti 46 sportisti, tomēr Terenss Vēbers no Vācijas uz starta neizgāja, bet francūzis Antuāns Žerārs tika diskvalificēts.

Desmit kilometru slēpojumu Jamamoto uzsāks ar 38 sekunžu pārsvaru pār austrieti Lukasu Graidereru, kurš pirmajā disciplīnā bija otrais. Tikmer 40 sekundes pēc līdera startēs trešo rezultātu tramplīnlēkšanā sasniegušais Julians Šmits no Vācijas.

2018. gada olimpiskajās spēlēs ziemeļu divcīņā ar normālo tramplīnu triumfēja Ēriks Frencels no Vācijas, sudrabs tika Akito Vatabem no Japānas, bet bronzas godalgu izcīnīja Lukass Klapfers no Austrijas.