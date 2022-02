Vinogradovs nefinišē, norvēģiem dubultuzvara ziemeļu divcīņā

Par olimpisko čempionu sacensībās ar lēcieniem no lielā tramplīna kļuva Jorgens Grābaks, bet sudrabs tika Jensam Lurosam Oftebrū. Savukārt bronzas godalgu izcīnīja Akito Vatabe no Japānas.

Pēc lēcieniem no lielā tramplīna jaunais čempions ieņēma 12.vietu, slēpojumu uzsākot divas minūtes un septiņas sekundes pēc līdera, sava tautieša Jarla Magnusa Rībera.

Finišu Grābaks sasniedza 27 minūtēs un 13,3 sekundēs, pēdējā taisnē apsteidzot trīs konkurentus. Oftebrū no uzvarētāja atpalika 0,4 sekundes, bet Vatabe - 0,6 sekundes. Aiz labāko trijnieka, no Grābaka atpaliekot 3,3 sekundes, palika Manuels Feists no Vācijas, kurš arī pēc tramplīnlēkšanas bija ceturtais.