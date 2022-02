Vinogradovs pēc tramplīnlēkšanas disciplīnas priekšpēdējais; igaunis Ilvess otrais

19 gadus vecais Vinogradovs tramplīnlēkšanā no lielā tramplīna uzrādīja rezultātu 88 metri un tika pie 30,9 punktiem, kas deva 47. vietu 48 sportistu konkurencē.

10 kilometru slēpošanas distanci Rībers uzsāks ar 44 sekunžu pārsvaru pār Ilvesu un Jamamoto, bet 47 sekundes vēlāk startēs Manuels Feists no Vācijas.

Vinogradovs pirms piecām dienām Pekinas olimpisko spēļu sacensībās Ziemeļu divcīņā ar lēcieniem no normālā tramplīna ieņēma pēdējo 44. vietu.

2018. gada olimpiskajās spēlēs ziemeļu divcīņā ar normālo tramplīnu triumfēja Ēriks Frencels no Vācijas, sudrabs tika Akito Vatabem no Japānas, bet bronzas godalgu izcīnīja Lukass Klapfers no Austrijas.