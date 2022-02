Karsums par nīkšanu Pekinā: Pat vairs neatceros, kas ir silts ēdiens...

"Ar to ēdināšanu te ir kā ir. Atbraucu šeit uz istabiņu, tur stāvēja ūdens pudeles. Pēc divām minūtēm jau zvanīja antidopinga uzraugi, kas teica, lai nedzeru neko, kas ir istabiņā, - ne ūdeni, ne tēju, ne arī kafiju. Viņi neesot atbildīgi par to, kas tur stāv. Man visu ved no [olimpiskā] ciemata. Tā jau viss būtu normāli, bet, kamēr atved, jau viss ir jāēd auksts. Pat vairs neatceros, kas ir silts ēdiens," saglabājot smaidu, teica Karsums.