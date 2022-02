Viedoklis ⟩ Kāpēc Latvija "kā ziemas sporta lielvalsts" olimpiskajā stadionā tikai iesoļo

Jautājums, kuram es gribētu pievērst uzmanību, ir emocionālais spēks, emocionālais līdzsvars un tā nozīme sporta sasniegumu radīšanā. Ir zināms, ka emocijām cilvēka dzīvē ir izšķiroša nozīme. Par to aizdomāties lika emocionālās inteliģences pētnieki, kuri secināja, ka dzīvē lielāki panākumi ir nevis tiem, kuriem ir plašas zināšanas (“teicamniekiem), bet tiem, kuriem piemīt laba emocionālā inteliģence. Varam arī teikt laba psihiskā veselība. Šis apzīmējums nozīmē, ka cilvēks ir labā kontaktā ar savām jūtām, prot tās vadīt un izmantot to spēku. Šiem cilvēkiem vieglāk kļūt par čempioniem dažādās nozarēs. Viņi dzīvo pēc principa – ko es gribu, to es varu un arī izdaru.