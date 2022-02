Taisons Fjūrijs paziņo, ka Vaits parakstījis vienošanos par cīņu

Vaitam līdz otrdienai bija jāparaksta vienošanās par cīņu, kuras līgumā Fjūrija promouteris Frenks Vorens piedāvā 41 miljonu dolāru (apmēram 36 miljoni eiro). 33 gadus vecajam bokserim pienāktos tikai 20% no summas, tāpēc viņa puse vēl mēģinās mainīt atlīdzības lielumu, bet Vaits tāpat ir vienojies par to, ka šai cīņai ir jānotiek.

Fjūrijs tika pie Pasaules Boksa padomes ( WBC ) čempiona jostas 2020. gada februārī, uzvarot amerikāni Deonteju Vailderu, un pēc tam to aizstāvēja pagājušajā oktobrī, pieveicot amerikāni vēlreiz.

33 gadus vecais Fjūrijs karjeras laikā uzvarējis 31 cīņā, no kurām 22 noslēgušās ar nokautu, un reizi cīnījies neizšķirti. Savukārt arī 33 gadus vecais Vaits karjeras laikā aizvadījis 30 cīņas, no kurām 28 izcīnījis uzvaras, 19 no tām noslēdzot ar nokautu.