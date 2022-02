Video ⟩ "TTT Rīga" komandai uzvara Eirolīgas grupu turnīra noslēgumā

Viešņas sāka ar 8:0 izrāvienu pirmajās divās ar pusi minūtēs, taču ceturtajā minūtē pēc pieciem Šantelas Hendijas punktiem un Guntas Baško precīza viena no diviem soda metieniem rīdzinieces rezultātu izlīdzināja - 8:8.

Lūzums spēles gaitā notika otrā puslaika sākumā, kad "TTT Rīga" 25. minūtē pēc Džesmīnas Tomasas divpunktu metiena rezultātu izlīdzināja (40:40) un brīdi vēlāk pēc precīza viena no diviem precīziem Tomasas soda metieniem 13:3 izrāvienu pabeidza ar 43:30.

Mājiniecēm Jasa guva 14 punktus, esot precīza visos piecos metienos no spēles, to vidū arī trijos tālmetienos, kā arī vienā no diviem soda metieniem.