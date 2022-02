Eiduka par Latvijai vēsturisko medaļu: Brīžiem šķita, nu cik daudz var neveikties?

Eiduka ceturtdien izcīnīja sudraba medaļu pasaules U-23 čempionāta desmit kilometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu, sarūpējot Latvijas vēsturē pirmo godalgu šī sporta veida meistarsacīkstēs. Eiduka finišēja 30 minūtēs un 1,1 sekundē, čempionei Anjai Vēberei no Šveices piekāpdamās vien par 1,3 sekundēm.

"Nezināju, kādas būs sajūtas pēc 30 kilometriem, un baidījos, vai nebūšu piekususi. Pēc pārlidojuma sanāca tikai viena brīva diena, tāpēc apsvērām izlaist šo distanci, lai būtu svaigāka sprinta sacensībās. Esmu priecīga, ka, atlidojot uz šejieni, izdevās sakārtot miega režīmu tā, ka trešdien no rīta pamostoties, nejutu nekādu laika atšķirību ar Ķīnu," stāstīja Eiduka.

"Trešdienas vakarā ieraugot starta sarakstu, sapratu, ka sastāvs ir diezgan spēcīgs un ies karsti, tajā pat laikā zināju, ka esmu viena no favorītēm. Prieks, ka viss smagais darbs attaisnojās, jo šosezon gājis traki un nevienā startā nebiju parādījusi to, uz ko esmu spējīga. Mani visu laiku kaut kas bremzēja jau no sezonas sākuma," stāstīja Eiduka, kura novembra sākumā zaudēja savu tēvu un treneri Ingu Eiduku.