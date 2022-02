Ostapenko vēl vairāk pietuvojas WTA ranga Top 10

WTA ranga līderes godu saglabā austrāliete Ešlija Bārtija, kurai čehiete Barbora Krejčikova un baltkrieviete Arina Sabaļenka. Četru vietu kāpumu piedzīvoja Iga Švjonteka no Polijas, ieņemot tagad ceturto vietu, bet viņai seko igauniete Anete Kontaveita.

Uz sesto vietu noslīdējusi spāniete Paula Badosa, septītajā vietā atrodas grieķiete Marija Sakari, bet astotā ir Karolīna Plīškova no Čehijas. Nemainīgi savas pozīcijas saglabāja Garvinje Mugurusa no Spānijas un Onsa Žabēra no Tunisijas, ieņemot attiecīgi devīto un desmito vietu.