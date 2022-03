Video ⟩ Mairis Briedis nāk klajā ar jaunu viedokli un pauž atbalstu Ukrainas tautai

View this post on Instagram

Briedis vēlāk izplatīja paziņojumu, kurā viņš norādīja, ka nenostājas nevienā no karā iesaistītām pusēm.

"Čau, visiem! Lasu visas jūsu ziņas. Skaidrojums tiem, kuri nemāk lasīt un kuri nesaprot. Negribēju paust savu viedokli, taču pateicu, ka esmu pret karu. Ar to bija par maz, un tas tika pavērsts pret mani. Kurā pusē tu esi? Esmu Latvijas pusē," skaidroja Briedis.

"Ja runa ir par to, kas notiek Ukrainā un Krievijā - esmu pilnībā pret to, ka maniem draugiem un paziņām ir jākaro. Esmu pret šo vardarbību. Esmu pret to, ka viņiem ir jāaizstāvas, un jācīnās par sevi, savu ģimeni un bērniem," turpināja Latvijas bokseris.