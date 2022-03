No Ukrainas izkļuvušais futbolists Dubra: Tas nav normāli. Ceru, ka iebrukuma organizētājs tiks sodīts maksimāli

31 gadu vecais aizsargs pēdējās divarpus sezonas pārstāvējis Ukrainas premjerlīgas klubu "Oleksandrija", bet pagājušās nedēļas beigās, uzreiz pēc Krievijas sāktā iebrukuma, bēga prom no šīs valsts.

"Kā viss sākās? No rīta piecēlos, ap desmitiem. Līdz agram rītam biju spēlējis "Play Station", tāpēc pagulēju ilgāk. Pat ne piecēlos, bet mani pamodināja. Sapratu, ka kāds laužas iekšā pa mana dzīvokļa durvīm. Tas bija komandas biedrs. Viņš bija paņēmis atslēgas no saimnieces, kura man izīrēja dzīvokli. Viņš gribēja tikt iekšā, lai paķertu mani un pamestu pilsētu. Tā mēs iepriekš bijām sarunājuši. Viņam netālu no Ļvivas pieder viesu māja. Desmit minūšu laikā savācu savas mantas, paņēmu visu svarīgāko. Tad devāmies uz futbola kluba bāzi. Tur uzzinājām, ka kluba autobuss dosies uz Ļvivu, jo komandas jaunieši tur spēlēja turnīrā. Ar autobusu braucām uz Ļvivu. Pa ceļam redzējām gan tankus, gan helikopterus, gan iznīcinātājus," par pieredzēto žurnālistiem trešdien stāstīja Dubra.