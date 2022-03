Gulbis: Ir jādara viss iespējamais, lai apturētu šo karu

"Jāuzmanās, ko mēs gribam vainot, jāuzmanās ar naida kurināšanu," piebilda tenisists. "Galvenokārt, mums ir jāmēģina pasargāt savi bērni, un katrs no vecākiem ir atbildīgs par to, kā pasniegt šo informāciju saviem bērniem. Aicinu visus to darīt ar iecietību un mīlestību," aicināja Gulbis.