Bendikai 41. vieta PK posma sprintā

Viņa par divām minūtēm un 55,1 sekundi atpalika no uzvarētājas, bet par 10,4 sekundēm atpalika no 60. vietas, kas dod tiesības startēt iedzīšanā.

Buliņa, kura trasē devās ar 83. numuru, pirmajā šautuvē neaizvēra divus mērķus, otrajā kļūdījās vēl divreiz, ieņemot 83. vietu un no Hermanes atpaliekot par četrām minūtēm un 56,2 sekundēm.

Trešais ar 29,7 sekunžu atpalicību no uzvarētāja finišēja vācietis Johanness Kīns.

Labākais no Latvijas biatlonistiem bija Edgars Mise, kurš divreiz kļūdījās šaušanā guļus un ieņēma 65. vietu, no uzvarētāja atpaliekot par divām minūtēm un 44,3 sekundēm, bet no 60.vietas, kas dotu tiesības svētdien startēt iedzīšanā, - par 18 sekundēm. 65. vieta ir sportista līdz šim labākais sasniegums PK posmā sprintā.