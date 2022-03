Bertāns pārtrauc "sauso" sēriju; "Mavericks" bez Dončiča aizraujošā duelī izcīna uzvaru

Turpinājumā latvietis saņēma tehnisko piezīmi, jo ilgāk par trim sekundēm uzkavējās soda laukumā bez sedzamā spēlētāja. Jau pēc brīža Bertāns sagaidīja savu pirmo iespēju gūt punktus un to izmantoja, trāpot tālmetienu - 22:29.

Mirkli vēlāk Bertāns devās caurgājienā uz grozu, taču netrāpīja metienu no tuvas distances. Viņš gan ātri reabilitējās, otrā laukuma galā nobloķējot pretinieka metienu.

Trešais mēģinājums no tālās distances Bertānam bija nesekmīgs. Trešās ceturtdaļas beigās latvietis centās triekt bumbu grozā no augšās, taču pretinieks iztraucēja ar noteikumu pārkāpumu, tomēr tika realizēts tikai viens no diviem soda metieniem - 79:87.