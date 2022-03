Robertsons nosaukts par NHL nedēļas spožāko zvaigzni

Robertsons kļuva vien par otro "Stars" spēlētāju kluba vēsturē, kam ar trim gūtiem vārtiem izdevies izcelties divos mačos pēc kārtas - 1971. gada janvārī to paveica Bils Goldsvortijs. Tāpat Robertsons kļuva par pirmo spēlētāju NHL kopš Aleksandrta Ovečkina no Vašingtonas "Capitals", kas spēja divos mačos pēc kārtas gūt pa trim vārtiem. Ovečkins to paveica 2020. gada janvārī.