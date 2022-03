Video ⟩ Laksas komandai sāpīgs zaudējums FIBA Eirolīgas pirmajā ceturtdaļfināla mačā

Laksa spēlē iesaistījās sākuma sastāvā un laukumā pavadīja 34 minūtes un divas sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, izpildīja divas rezultatīvas piespēles, trīsreiz kļūdījās, trīs reizes pārkāpa noteikumus un spēli noslēdza ar +/- rādītāju -7.