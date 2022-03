Video ⟩ Kā basketbolists Freimanis izkļuva no Krievijas ar olimpiskā čempiona palīdzību

"Sākumā bija baigais šoks! Jau iepriekšējā vakarā "Twitter" vidē sākās runas [par karu], bet likās, ka tas nav nekas nopietns. Piecēlos no rīta [24. februārī] un draugu čatā lasīju ziņas - karš, karš, karš. Nodomāju: nevar būt! Atvēru tviteri, internets jau bija "uzsprādzis". Biju tādā šokā, ka nespēju pat aptvert, kas ir noticis. Visa tā diena pagāja neticībā un nesaprašanā," par savām sajūtām stāstīja basketbolists.

Freimanis bija pirmais no Krievijā spēlējošajiem Latvijas basketbolistiem, kas lauza līgumu ar pārstāvēto klubu. Viņš to darīja pēc paša iniciatīvas, komandas vadībai par to paziņojot jau kara otrajā dienā 25. februārī.