Video ⟩ Lieliskais Stuglis izrauj čempioniem RFS uzvaru pār "Spartaku"

Pēc sānu auta izspēles bumbu no soda laukuma viesi izsita, taču tieši uz kājas Oļegam Laizānam, kurš no soda laukuma līnijas bumbu no gaisa bez apstādināšanas raidīja vārtu labajā stūrī - 1:1.

RFS pirms sezonas stiprinājusi aizsardzību ar Kasparu Dubru, Vitāliju Maksimenko un Vladislavu Fjodorovu. Maksimenko gan šobrīd dziedē savainojumu, tāpat kādu laiku nav spēlējis produktīvais pussargs Artūrs Zjuzins. Čempioni sastāvu papildinājuši ar četros gados jauniem futbolistiem - pussargiem Karoli Uzēlu no Lietuvas un Vladislavu Galkinu no Krievijas, kā arī uzbrucējiem Aleksandru Šestjuku no Baltkrievijas un Ismaelu Diamondē no Kotdivuāras.