Video ⟩ "Wizards" bez Porziņģa cieš zaudējumu NBA mačā

"Spēlējot divas dienas pēc kārtas, aizsardzība nav bijusi līmenī. Taču nevaram to izmantot kā attaisnojumu. Viņi bija agresīvāki un mēs nespējām neitralizēt neko no viņu stiprajām pusēm, kā to bijām runājuši. Un par to dabūjām samaksāt," stāstīja Anselds.