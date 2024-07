O. Dž. Simpsons bija amerikāņu futbola superzvaigzne un pēc karjeras beigām nesēdēja rokas klēpī salicis, bet gan sāka kino karjeru. Taču šī Amerikas sporta zvaigzne visspilgtāk savu vārdu vēstures lappusēs ierakstīja ar vienu no deviņdesmito gadu visapspriestākajām tiesas prāvām.

Pēc karjeras beigšanas leģenda neilgu laiku strādāja par komentētāju, piedalījās golfa turnīros, bet nākamais nozīmīgais karjeras CV ieraksts radās Holivudā. Pazīstamākās filmas, kurās Simpsons piedalījās bija "The Naked Gun", "The Klasman" un "Caprico One".