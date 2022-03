Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Sākums - ar skatītājiem, bez pārsteigumiem un secinājumiem

Pirmajās piecās spēlēs gūti 16 vārti, un tikai vienā spēlē vārtus neguva abas komandas. Tas pagaidām ir vienīgais, ko varam secināt. Pirmās spēļu kārtas ar to arī raksturīgas, ka tajās nereti gadās pārsteigumi. Šoreiz tādu nebija. Lai komandas nospēlē vismaz pa 5-6 spēlēm, un tad "bilde" būs kaut nedaudz skaidrāka. Galvenie favorīti - pretendenti uz titulu, medaļām un vietu Eiropas kausos - zināmi vai vismaz nojaušami jau tagad, un lielu pārsteigumu te nebūs. Neviens no favorītiem nesāka čempionātu "pastaigas solī", bet arī no tā vēl neko nevaram secināt. Pirmā spēļu kārta pieteica aizraujošu turnīru, kura scenāriju iepriekš nav iespējams uzrakstīt.