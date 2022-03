Video ⟩ Ukrainas volejbola izlases treneris Krastiņš: Par spēlētāju ģimenēm ir lieli jautājumi

"Tie spēlētāji, kas bija manā klubā ["Barkom-Kažaņi"], ir Ļvivā, jo no lielajām pilsētām tā ir viena no mierīgākajām. Tur nekāda karadarbība pašreiz nenotiek. Kas attiecas uz izlases spēlētājiem, viņi ir izkaisīti pa visu Ukrainu, bet ir drošībā, ko nevarētu teikt par viņu ģimenēm," "Sporta Studijai" sacīja Krastiņš. "Vecāka gadagājuma cilvēki atsakās pamest savas mājas, nav gatavi doties bēgļu gaitās. Līdz ar to manu spēlētāju ģimenes ir palikušas gan Harkivā, Hersonā, Kijivā un Berdjanskā. Tas ir skarbāks stāsts."