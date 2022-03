Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmais "hat-trick" un pirmie neizšķirti pirms pauzes

Pirmo "hat-trick" - trīs vārti vienā spēlē - šajā sezonā guva 19 gadus vecais "Valmiera FC" kolumbietis Kamilo Andress Mena Markess jeb īsajā versijā vienkārši Mena. Par šo spēlētāju rakstīju jau pagājušajā sezonā, viņš dažās spēlēs sevi apliecināja ļoti spilgti un lika uzzināt, ka 2019. gadā tika iekļauts "The Guardians" tradicionālajā gada "Next Generation" sastāvā (gada 60 jaunie talanti), kurā bija tagad jau tādi pazīstami spēlētāji kā Džovanni Reina, Ansu Fati, Fābio Silva, Reiniers, Joško Gvardiols, Karims Adejemi… Viena bezdelīga neatnes pavasari un viena vai dažas spilgtas spēles vēl neļauj izdarīt tālejošus secinājumus par spēlētāju - to var attiecināt arī uz Menu. Pagājušajā sezonā kolumbietis guva tikai divus vārtus (vienus - virslīgā), tā ka daudzi droši vien pasmīnēja par viņa piederību "Next Generation 2019", taču Menam bija tikai 18 gadu, viņš vispār pirmo reizi spēlēja ārpus Kolumbijas (pirms tam divas sezonas Bogotas "Tigres" komandā), turklāt spēļu lielākajā daļā viņš gāja laukumā uz maiņu (sākumsastāvā 7 spēles). Trīs vārti jau otrajā šīs sezonas spēlē dos papildu pārliecību un, jācer, arī motivāciju.