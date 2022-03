Rīgas maratons šogad veltīts Ukrainai

"Run for Future by Neste" ilgtspējas programma

"Šajā izaicinošajā laikā daudz domājam un runājam par to, kas patiešām svarīgi. Atbalsts, empātija un būšana kopā šķiet iegūst jaunu nozīmi. Tostarp ilgtspēja un enerģētiskā neatkarība. Mēs Neste, viens no ilgtspējīgākiem zīmoliem pasaulē, kopīgi ar Rimi Rīgas maratonu šogad uzsākam nozīmīgu ilgtspējas programmu "Run for Future by Neste". Tās mērķis ir padarīt Baltijas lielāko tautas sporta notikumu arīdzan par ilgtspējīgāko. Projekta ietvaros tuvāko gadu laikā iniciēsim virkni inovāciju, pētīsim maratona vides ietekmes aspektus, noteiksim maratona atstāto oglekļa pēdu un pamazām ieviesīsim jauninājumus visā maratona organizācijas procesā. Jau šogad nāksim klajā ar jauninājumiem, kas maratonu padarīs par vienu no vadošajiem notikumiem ilgtspējas iniciatīvu ieviešanā", norāda Armands Beiziķis, Neste Latvija valdes priekšsēdētājs.