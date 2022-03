Skotijas izlases treneris: Grūti iztēloties, kāda būs tikšanās ar Ukrainu

"Skaidrs, ka šobrīd šī situācija neizskatās labi," izdevums "The Guardian" citē Klārka teikto. "Vai spēle varētu notikt jūnijā? Izskatās, ka to būs grūti noorganizēt. Mēs nevaram kontrolēt šo situāciju, tāpēc koncentrēšos uz pārbaudes spēlēm un pārliecināšos, ka mēs kaut ko no šiem mačiem iegūstam. Grūti iztēloties, kāda būs mūsu tikšanās ar Ukrainu. Runa nav tikai par kalendāru, bet arī par to, ka viņiem ir jāsapulcējas vienkopus, jāaizvada treniņnometne un jāiespēlē spēlētāji, lai sagatavotos tik svarīgai spēlei."