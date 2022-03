Video ⟩ Dzeršana no kurpes jeb UFC cīkstoņa Tuivasas tradicionālās svinības

Rodas jautājums - kāpēc lai dzertu no kurpes? Dzeršanai no apaviem vēsturiski ir vairākas nozīmes - veiksmes nesējs, aizskarošs sods vai arī veids, kā ballīti padarīt neaizmirstamāku.

Šampanieša dzeršana no dāmas augstpapēžu laiviņas kļuva par elegances simbolu 20. gadsimta sākumā. Šī nodarbe joprojām ir īpaši populāra Austrālijā, to sauc par "shoey". Daudzi Austrālijas sportisti šo tradīciju piekopj arī mūsdienās, tai skaitā Tuivasa ar iesauku Bam Bam.

"Tas ir kas tāds, ko jūs darāt, kad ballējaties kopā ar saviem draugiem," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem izteicās 29 gadus vecā UFC zvaigzne, kurš februārī "UFC 271" šova ietvaros nokautēja vienu no labākajiem smagsvariem Deriku Lūisu viņa paša dzimtajā pilsētā Hjūstonā. "Sākotnēji nedomāju, ka dzeršana no kurpes būs kaut kas īpašs. Neesmu pirmais austrālietis, kas dara ko tādu. Pirms tam šo pasākumu piekopa tādi vīri kā Mads Huejs, Daniels Rikardo (F1 pilots, kurš pārstāv "McLaren")… visi Austrālijā zina, kas tas ir. Es ar saviem draugiem bieži dzeru no kurpēm."