"VEF Rīga" iekļūst Latvijas - Igaunijas līgas pusfinālā

Turpinājumā pret Kristeru Zoriku tika pārkāpti noteikumi, latvietim iemetot vienu no diviem soda metieniem. Tartu basketbolistiem pēdējam uzbrukumam atlika sešas sekundes un pēdējā no tām Haginss iemeta metienu no groza apakšas, izraujot 80:80.