Pasaules kausa apakšgrupu turnīra izloze saved kopā Vāciju un Spāniju

Abas izlases cīnīsies E apakšgrupā, kurā būs arī Japāna un viena no starpkontinentālo pārspēļu uzvarētājām - Kostarika vai Jaunzēlande.

2018. gada meistarsacīkšu uzvarētāja Francija cīnīsies vienā apakšgrupā ar Dāniju, Tunisiju un vienu no starpkontinentālo pārspēļu uzvarētājām - Austrāliju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem vai Peru.

C grupā viens pret spēlēs šobrīd vieni no pasaulē labākajiem futbolistiem Roberts Levandovskis un Lionels Mesi, jo šajā grupā tika salozētas kopā Polija un Argentīna. Vēl C grupā būs arī Meksika un Saūda Arābija.