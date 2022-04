Video ⟩ Porziņģis: Visi komandas biedri bija aiz manis kā siena

Porziņģis laukumā bija 29 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā guva 24 punktus, realizējot sešus no 14 divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, četras reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas pretinieku piespēles, bloķēja vienu pretinieku metienu, sakrāja divas personīgās piezīmes un noslēdza spēli ar +/- rādītāju +12.