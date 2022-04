Gražuļa rezultativitāte neglābj komandu no zaudējuma; Mejeris un Banki svin uzvaru

Mejeris laukumā pavadītajās 29 minūtēs realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārtvēra bumbu un vienreiz bloķēja pretinieka metienu, izprovocēja vienu piezīmi, kā arī sakrāja efektivitātes koeficientu 17 un mačā labāko +/- rādītāju (+19).

Gražulis laukumā pavadītajās 34 minūtēs realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz bloķēja pretinieka metienu, pa divām reizēm pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmes pretiniekiem, kā arī sakrāja efektivitātes koeficientu 20 un maču pabeidza ar +/- rādītāju -6.